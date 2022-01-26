Хакерская группа «Киберпартизаны» взломала компьютерную сеть Белорусской железной дороги.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Кибепартизан».

Хакеры зашифровали информацию на основной части серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД, «чтобы замедлить и нарушить работу дороги», а также уничтожили бэкапы. Атаке подверглись десятки баз данных.

Хакеры требуют освобождения 50 политзаключенных, наиболее нуждающихся в медицинской помощи, и остановки передвижения по Беларуси российских войск — взамен они готовы отдать ключи шифрования, чтобы работа БелЖД вернулась в штатный режим.

В доказательство взлома «Киберпартизаны» опубликовали скриншоты с контроллера домена и сервера бэкапов в процессе уничтожения информации. Группа подчеркивает, что осознанно не трогала автоматику и системы безопасности «во избежание аварийных ситуаций».

Как сообщалось, по доступной польскому правительству информации, группа хакеров, которые 14 января атаковали сайты ряда украинских министерств и «Дiю», связаны с российскими спецслужбами и причастны также к кибератаке на Бундестаг и электронные почты ряда польских чиновников.