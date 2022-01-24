По доступной польскому правительству информации, группа хакеров, которые 14 января атаковали сайты ряда украинских министерств и «Дiю», связаны с российскими спецслужбами и причастны также к кибератаке на Бундестаг и электронные почты ряда польских чиновников.

Как сообщает «Укринформ», об этом на встрече с журналистами в конце минувшей недели заявил Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

— Согласно имеющейся информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование переписки официальных лиц в правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров осуществила кибератаку на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины, — сказал он.

Напомним, в Microsoft связали хакерские атаки на правительственные сайты Украины с вредоносными программами. А в Минцифры подозревают в произошедшем Россию.

В свою очередь, Исследователи кибербезопасности обнаружили признаки того, что хакерская атака на сайты украинских ведомств была организована преступниками, связанными с белорусскими военными. Перед этим замглавы СНБО также указывал на след белорусских хакеров.