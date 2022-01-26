СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 39 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 163 таких нарушения в Луганской области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №17/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 25 января.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня, в том числе 23 взрыва (5 разрывов боеприпасов и 18 взрывов неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах севернее Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня (почти все также вблизи Широкино).

— В Луганской области Миссия зафиксировала 163 нарушения режима прекращения огня, в том числе 110 взрывов (76 взрывов от исходного огня и разрывов боеприпасов и 34 взрыва неопределенного происхождения), — сообщили в СММ.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах к северу, северо-востоку и западу от участка разведения в районе Золотого (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

По оценке СММ, 6 взрывов неопределенного происхождения в районе юго-западнее н. п. Зимогорье (неподконтрольный правительству, 27 км к западу от Луганска) и 28 взрывов неопределенного происхождения южнее Ивановского (бывшее Лотиково; неподконтрольный правительству, 30 км к западу от Луганска) были связаны с проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

Напомним, Россия назвала жителей Донбасса «российскими гражданами» и заявила, что Украина якобы может устраивать провокации на Донбассе.