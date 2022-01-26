Николаевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех парней, которые без лицензии проводили азартные игры и заработали на этом 100 тысяч гривен.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Нарушители действовали как организованная группа из четырех человек в возрасте от 20 до 30 лет. Игорное заведение обустроили в жилом доме в Заводском районе. Клиентов клуба тщательно подбирали и приглашали только по предварительной записи.

В период с мая по сентябрь 2021 года указанные лица организовывали игры в «Покер» без соответствующей лицензии, незаконно заработав более 100 тысяч гривен — их дельцы распределили между собой.

В жилищах фигурантов и в игорном зале провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли деньги, стол для игры в «Покер», игральные карты и фишки, а также другие атрибуты для проведения азартных игр.

По ходатайству прокурора следователем судьей на изъятое имущество наложен арест.

Ранее сообщалось, что по состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 миллиарда гривен доходов от продажи лицензий на игорный бизнес, что составляет лишь 18% предусмотренной в законе о госбюджете суммы поступлений.