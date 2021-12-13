По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 миллиарда гривен доходов от продажи лицензий на игорный бизнес, что составляет лишь 18% предусмотренной в законе о госбюджете суммы поступлений (7,4 миллиарда гривен).

Об этом сообщает сервис мониторинга открытых данных «Опендатабот».

В частности, по состоянию на ноябрь этого года наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 миллионов гривен) и в сети интернет (304 миллиона гривен), а также от установки игровых автоматов — 309 миллионов гривен.

Всего в Украине зарегистрировано 28 брендов-организаторов азартных игр. Наибольшую площадь залов игровых автоматов и казино занимают компании брендов First, Win и FAVBET.

Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр является Киев — в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним следуют Львов, Харьков и Одесса.

Напомним, в прошлом году Рада поддержала легализацию игорного бизнеса.