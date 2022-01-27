Нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан. В результате стрельбы сегодня погибли 5 военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

По его словам, военный понесет самую строгую ответственность.

— Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области, — сообщил Денис Монастырский.

Напомним, в Днепре нацгвардиец расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.