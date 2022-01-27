В Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Трагедия произошла сегодня около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода.

«В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелявший с автоматическим оружием скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. По тревоге на место преступления выехало руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. К поискам подозреваемого привлечены все службы полиции.

Расследованием обстоятельств трагического происшествия будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.

Напомним, в США стрелок убил 8 человек и покончил с собой на территории почты.