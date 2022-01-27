По состоянию на утро 27 января в Николаевской области за последние сутки выявили 616 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 70 911 (+351);

Первомайск — 7 183 (+71);

Южноукраинск — 3 848 (+10);

Вознесенск — 2692 (+13);

Очаков — 2035 (+57);

На других территориях зарегистрировали 114 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 143, всего — 113 430.

Умерло от последствий COVID-19 — 3 380, в сутки — 1.

На 10:00 часов 27 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 480 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.

А главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки «Омикрона». По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.