По состоянию на утро 27 января в Николаевской области за последние сутки выявили 616 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях зарегистрировали 114 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 143, всего — 113 430.
Умерло от последствий COVID-19 — 3 380, в сутки — 1.
На 10:00 часов 27 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 480 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.
А главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки «Омикрона». По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.
По состоянию на утро 27 января в Николаевской области за последние сутки выявили 616 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях зарегистрировали 114 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 143, всего — 113 430.
Умерло от последствий COVID-19 — 3 380, в сутки — 1.
На 10:00 часов 27 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 480 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.
А главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки «Омикрона». По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.