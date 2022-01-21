Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки «Омикрона». По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

Об этом сообщает Игорь Кузин рассказал в интервью LIGA.Life.

Игорь Кузин заявил, что в следующем месяце могут регистрировать по 59 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца — на 20-25 февраля.

— Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами... По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидается также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым спадом до 1 апреля, — отметил Игорь Кузин.

Кузин подчеркнул, что по опыту других стран волна «Омикрона» нарастает в течение 1-1,5 недели максимум. Однако спад заболеваемости тоже происходит быстро.

— По сути это волна на полтора месяца максимум, которая приводит к пиковым нагрузкам на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры, — сказал Игорь Кузин.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 20 января, в Украине заразились коронавирусом 20 тысяч 156 человек.