За минувшие сутки, 20 января, в Украине заразились коронавирусом 20 тысяч 156 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, что согласно данным мониторинговой системы СНБО, в предыдущий раз больше 20 новых COVID-случаев фиксировали в ноябре прошлого года.

За последние сутки в Украине госпитализировали 2 226 человек, летальных исходов — 150, выздоровели — 4 486 человек. Протестировали методом ПЦР 57 396 человек, методом ИФА — 6577, экспресс-тестами — 45 589.

Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях и Киеве (1552).

За все время пандемии в Украине заболели 3 819 538 человек, выздоровели — 3 576 268, летальных случаев — 98 993.

Ранее сообщалось, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» еще не зафиксировали в Николаевской области.