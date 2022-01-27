Украинские правоохранители задержали в Донецкой области местного жителя, воевавшего в составе оккупационных сил РФ.

Об этом в четверг, 27 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

В 2019 году злоумышленник добровольно присоединился к прокремлевским террористам и был зачислен в качестве «разведчика» в одну из группировок, причастной к обстрелам позиций ВСУ.

По словам боевика, там он столкнулся с «издевательствами» со стороны российских кураторов, в связи с чем решил сбежать на подконтрольную украинским властям территорию, где и попал в руки СБУ.

Во время обыска у пособника оккупантов был обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 25 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военных получили ранения.