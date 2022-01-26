За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять нарушений перемирия со стороны террористов. Двое украинских военных были ранены.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Авдеевки боевики вели огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Марьинки зафиксировали обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкино украинские позиции попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Пищевика оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Пострадавшие находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военного удовлетворительное, второго — средней тяжести.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять нарушений перемирия со стороны террористов. Двое украинских военных были ранены.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Авдеевки боевики вели огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Марьинки зафиксировали обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкино украинские позиции попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Пищевика оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Пострадавшие находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военного удовлетворительное, второго — средней тяжести.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.