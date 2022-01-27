Вандалы в Харькове запачкали памятную доску украинскому писателю и члену НАН Юрию Шевелеву. Знак испортили всего лишь спустя пять дней после установки.

Об этом пишет местный новостной портал «Накипело».

Вырезанное изображение филолога закидали яичной массой, а под мемориальной доской начертили свастику, перечеркнутую двумя красными линия.

Со стороны полиции пока комментариев не поступало, однако правоохранители дали обещание отреагировать на произошедший акт вандализма.

Как указывает «Накипело», впервые доску повесили на здание еще девять лет назад, но в 2013 ее разгромили спустя две недели после открытия. В этот раз осквернение произошло еще быстрее, мемориальный знак открыли 22 января, деньги на восстановление доски выделила община.

Ранее сообщалось, в конце прошлого года в селе Михайловка Николаевской области неизвестные вандалы повредили 10 памятников на кладбище.