У украинского спутника «Січ-2-1» на орбите возникли проблемы со связью.

Об этом государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени Михаила Янгеля» сообщает в Facebook.

Отмечается, что 13 января в 18:51:58 по киевскому времени в результате кластерного пуска ракета-носитель Falcon 9 вывела украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Січ-2-1» на расчетную орбиту.

После отделения космического аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, которая подтвердила работоспособность бортовой аппаратуры.

По данным бюро, ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.

— Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов повлекло негативное воздействие на энергетический баланс аппарата, — уточнили в бюро «Южное».

Сообщается, что заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Січ-2-1» провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме.

По результатам последующих сеансов связи отказы бортовой аппаратуры обнаружены не были.

Как отметили в бюро, моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной.

На данное время специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами ГП «КБ «Южное» обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.

Напомним, 14 января, Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником «Січ-2-30», который 13 января был выведен на космическую орбиту.