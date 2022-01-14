Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником «Січ-2-30», который 13 января был выведен на космическую орбиту.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Владимир Зеленский сообщил, что с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Данные, полученные благодаря «Січ-2-30», будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, украинский спутник будет встроен в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Как сообщалось, аппарат полетел на орбиту в составе миссии Transporter 3.