Запуск в космос украинского спутника «Сич-2-30» перенесли на 13 января 2022 года. Аппарат полетит на орбиту в составе миссии Transporter 3.

Об этом написал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в Facebook.

Ранее планировалось, что запуск в космос состоится 10 января.

— Вчера, 20 декабря, ГП КБ «Южное» и нидерландская компания Isilaunch подписали протокол завершения интеграции «Сич-2-30» с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. Вместе с тем компания SpaceX сообщила о переносе запуска миссии с 10 на 13 января 2022 года, — говорится в сообщении.

В октябре спутник «Сич-2-30» получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Он уже прошел испытания.

Как собщалось, первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom полетят в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года. Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов.