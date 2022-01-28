Жительницу Первомайского района за причинение смертельных телесных повреждений односельчанке приговорили к 7 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2012 в селе Каменный мост Первомайского района, в результате ссоры, возникшей на почве долгосрочных неприязненных отношений, злоумышленница нанесла удар сапой по голове женщине, которая после долгого лечения скончалась.

Обвиняемая в судебном заседании отказалась от предоставления объяснений в силу ст. 63 Конституции Украины.

Приговором Первомайского горрайонного суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, что житель Новой Одессы, который обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки, приговорен к 12 годам лишения свободы.