Жительницу Первомайского района за причинение смертельных телесных повреждений односельчанке приговорили к 7 годам тюрьмы.
Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.
По данным следствия, в мае 2012 в селе Каменный мост Первомайского района, в результате ссоры, возникшей на почве долгосрочных неприязненных отношений, злоумышленница нанесла удар сапой по голове женщине, которая после долгого лечения скончалась.
Обвиняемая в судебном заседании отказалась от предоставления объяснений в силу ст. 63 Конституции Украины.
Приговором Первомайского горрайонного суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Напомним, что житель Новой Одессы, который обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки, приговорен к 12 годам лишения свободы.
Жительницу Первомайского района за причинение смертельных телесных повреждений односельчанке приговорили к 7 годам тюрьмы.
Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.
По данным следствия, в мае 2012 в селе Каменный мост Первомайского района, в результате ссоры, возникшей на почве долгосрочных неприязненных отношений, злоумышленница нанесла удар сапой по голове женщине, которая после долгого лечения скончалась.
Обвиняемая в судебном заседании отказалась от предоставления объяснений в силу ст. 63 Конституции Украины.
Приговором Первомайского горрайонного суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Напомним, что житель Новой Одессы, который обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки, приговорен к 12 годам лишения свободы.