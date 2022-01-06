Житель Новой Одессы, который обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки, приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

В суде прокурором доказано, что в июле 2020 знакомый матери девушки прошел в их дом. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина вошел в комнату, где изнасиловал девочку.

Несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признавал, прокурор полностью доказал его виновность в совершении указанного преступления.

Сведения о насильнике ребенка будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, украинцев возмутило, что отдел коммуникации полиции Николаевской области назвал «злоумышленницей» женщину, которой нетрезвый 25-летний парень угрожал ножом, а та, самообороняясь, убила него.

После этого в полиции Николаевской области рассказали подробности инцидента, в ходе которого женщина ударила ножом мужчину и тот скончался.