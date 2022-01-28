Вчера, 27 января, в Южноукраинске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и автобуса МАЗ.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение об инциденте поступило в 16:56. В результате бокового столкновения Toyota Rav4 и автобуса МАЗ без пассажиров пострадал водитель легковушки.

Прибывшие на место спасатели установили, что из-за аварии разлилось горючее. Для предотвращения возгорания пожарные подали ствол для создание пенной подушки. Водителя легкового автомобиля транспортировали в карету скорой помощи.

Напомним, вечером 24 января под Николаевом произошло ДТП с участием двух легковушек.