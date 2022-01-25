Вчера вечером, 24 января, под Николаевом произошло ДТП с участием двух легковушек.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 19:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Т-1507 «Николаев-Парутино-Очаков» недалеко от садово-виноградного товарищества «Сады-3» микрорайона Большая Корениха произошла авария. Ее участниками стали легковые автомобили АЗЛК 2141 «Москвич» и Renault Magnum.

На вызов прибыли спасатели на специализированном автомобиле САРМ-Л. Она установили, что в результате столкновения водитель и пассажир «Москвича» оказались заблокированными в салоне авто. Мужчину 1966 года рождения и женщину 1997 года рождения освободили и доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, в понедельник утром, 24 января, на автодороге Н-24 «Благовещенское–Николаев» возле села Александровка столкнулись автомобили Jaguar X-Type и Ford.