В понедельник утром, 24 января на автодороге Н-24 «Благовещенское–Николаев» возле села Александровка столкнулись автомобили Jaguar X-Type и Ford.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в результате столкновения автомобиль Jaguar X-Type загорелся.

На момент прибытия спасателей моторный отсек и салон автомобиля были полностью охвачены огнем. В 10:12 пожар удалось локализовать и в 10:16 — ликвидировать на площади 5 м. Водители автомобилей от госпитализации отказались.

— От ГСЧС к тушению привлекалось 5 пожарных и 1 единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, – сказано в сообщении.

Напомним, утром 9 января на улице Озерной в Николаеве произошел пожар припаркованного Mitsubishi Lancer.