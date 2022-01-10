Утром 9 января на улице Озерной в Николаеве произошел пожар припаркованного Mitsubishi Lancer.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре автомобиля Mitsubishi Lancer поступило 9 января в 5:42. В 5:55 спасатели локализовали пожар, еще через десять минут огонь потушили на площади 3 м2. Его причина устанавливается.

От ГСЧС на месте работали две единицы техники и восемь спасателей.

Напомним, 29 декабря в Николаеве ночью горел внедорожник — подозревают поджог.