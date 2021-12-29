Сегодня, 29 декабря, в 00:40, на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, припаркованном по улице Крылова в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области

Пожар был ликвидирован спасателями. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты горения автомобиля, которые с целью установления причин пожара направлены на экспертизу.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 2 ст. 194 УКУ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», наказуемое лишением свободы сроком до десяти лет.

Полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц.

Полицейские устанавливают свидетелей преступления и обращаются с просьбой к гражданам — полезную для следствия информацию сообщать Николаевскому районному управлению по адресу Николаев улица Белая, 44 или по телефонам (0512) 53-13-31, 40-94-89, 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус.