В возрасте 48 лет умер бывший украинский супертяжеловес Владимир Вирчис.

Об этом сообщает страница «Український бокс. Перезавантаження» в Facebook.

Причины смерти на странице не называются, а только говорится о том, что вчера Владимир Вирчис вышел из дома, но так и не вернулся.

По информации obozrevatel.com, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.

Отметим, что Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

В 2007 году Владимир победил итальянца Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте.

Всего украинец одержал 26 побед в 28 боях (21 — нокаутом), потерпев два поражения.

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