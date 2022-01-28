В Одессе во время демонтажа здания пострадали трое рабочих, один из них умер в карете скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

— Сегодня в Одессе во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали три работника, — говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, транспортировали с помощью специальных ниш одного из пострадавших, у которого обнаружили открытый переломом конечности, с третьего этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

— К сожалению, один из пострадавших погиб в карете скорой, — говорится в сообщении.

Ранее на территории карьера по добыче щебня на Николаевщине погиб 50-летний рабочий.