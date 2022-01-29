Николаевская область вошла в «оранжевую» зону и теперь она насчитывает 16 регионов.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отметим, для нее нет особых карантинных ограничений, но местные власти могут вводить их на свое усмотрение.

«Оранжевая» зона выглядит следующим образом:

Винницкая область

Волынская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Черновицкая область

По состоянию на 29 января в Николаевской области выявили 686 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее во Франции одобрили противовирусные таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19.

Напомним, компания Pfizer Inc (PFE.N) заявила, что окончательный анализ ее противовирусной таблетки от COVID-19 показал почти 90%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском. Последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат действенен и против нового штамма коронавируса «Омикрон».