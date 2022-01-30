США задержали правоохранители жителя штата Канзаса за подготовку покушения на президента Джо Байдена.

О своих планах он открыто писал в соцсети и предупредил агентов Секретной службы в Белом доме, сообщает New York Post.

Указано, что речь идет о строительном подрядчике Скотте Мерримане. Он ехал из города Индепенденс (штат Канзас) в Хагерстаун (штат Мэриленд), где и был перехвачен агентами Секретной службы.

По данным следствия, Мерриман предупредил агентов о намерении приехать в Белый дом, чтобы «обезглавить змею в сердце нации». Он также говорил о том, что сделать это ему якобы приказал Бог.

Еще в начале недели полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что Мерриман позвонил им и сказал, что во вторник отправится в округ Колумбия, чтобы «повидаться с президентом».

Агенты связались с ним по телефону, и мужчина заявил, что у него есть информация для президента относительно Книги Откровений, которую «Бог поручил ему доставить».

Со вторника по четверг Мерриман опубликовал серию постов в Facebook с все более угрожающими формулировками. В одном из сообщений он извинился перед заказчиками за то, что отменил все планы, поскольку «отправился в поездку под руководством Бога» в Вашингтон.

Кроме того, в Facebook он также разместил пост, в котором назвал телефонный звонок агента Секретной службы «разговором с дьяволом», которому пообещал «отрубить головы старым змеям».

Также, по его словам, «Люцифер» якобы послал своих агентов поговорить с ним в кантри-ресторан Cracker Barrell в Хагерстауне. Мужчина также предсказал якобы собственную смерть, которая должна наступить 13 июня 2025 года.

Скотта Мерримана задержали в Хагерстауне, при себе у него был рюкзак, в котором нашли три патрона. Задержанный объяснил, что это якобы Бог велел взять их с собой.

В четверг, 27 января, официальные лица заявили, что Мерриман звонил в Белый дом и в разговоре с представителями Секретной службы открыто угрожал президенту.

— В Белом доме произойдет чудо. Я считаю, что Джо Байден теперь Антихрист, и он получит смертельное ранение в голову. Я нанесу этот удар во имя Христа, — написал мужчина в последнем посте до задержания.

Напомним, Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом