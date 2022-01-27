Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Twitter.

— Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь, — отметил Владимир Зеленский.

Также, по его словам, собеседники обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» вечером в воскресенье, 23 января, приземлился второй борт с оружием для Украины, предоставленным США.