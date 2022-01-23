В международном аэропорту «Борисполь» вечером в воскресенье, 23 января, приземлился второй борт с оружием для Украины, предоставленным США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

— Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США! И это еще не конец, — написал Алексей Резников.

Напомним, ночью 22 января аэропорт «Борисполь» прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов.