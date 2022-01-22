В аэропорт «Борисполь» этой ночью прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов.

Об этом в Facebook сообщает посольство США в Украине.

— Эта помощь, которая включает около 200 тысяч фунтов (более 90 тонн, — прим.) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону, — говорится в сообщении.

В посольстве напоминают, что в прошлом году США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 650 миллионов долларов, включая этот пакет. В целом же с 2014 года объем такой поддержки превысил 2,7 миллиарда долларов.

— Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в неустанной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии, — подчеркивают в посольстве США.

Напомним, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.