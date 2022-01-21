Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

«Бойцы полка рейнджеров — части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций — вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок», — говорится в сообщении.

По информации издания, около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли в Украину для подготовки украинских военнослужащих.

В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое, в частности, Британия направила Украине.

Кроме этого, по данным издания, британские самолеты-разведчики также были замечены как часть не разглашаемой, но заметной поддержки войск Украины.

Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным Sky News, с 17 января состоялось несколько рейсов.

Ранее министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания готова передать Украине еще больше оружия.