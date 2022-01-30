В зверинце Ташкента (Узбекистан) родительница сбросила в вольер казвказского бурого медведя свою 3-летнюю дочку. Животное ребенка трогать не стало.

Об этом пишет казахстанское издание Orda.

Сотрудники зоопарка рассказали, что случилось после падения ребенка с высоты.

— Несмотря на усилия наших гостей и персонала, женщину, которая успела сбросить ребенка в вольер, остановить не удалось. Наш медвежонок Зузу тихонько свалился в канаву, обнюхал девочку и ушел, — сообщили в зверинце.

Ташкентский зоопарк взял на себя обязательство покрыть траты на лечение маленького ребенка, у которого обнаружили черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и ушиб мягких тканей.

Виновницу ситуации в лице матери задержала полиция, на нее открыли уголовное дело по факту покушения на убийство, ей «светит» до 15 лет за решеткой. Почему она так поступила со своим родным чадом, выясняют узбекские следователи.

Самого обитателя вольера по имени Зузу перевели в Ташкент из Баку в 2017 году, за пять лет пребывания в Узбекистане у него появилось много фанатов из местных посетителей.

Как сообщалось, в Менском зоопарке тигр загрыз человека.