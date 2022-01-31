Сегодня, 31 января, из-за аварийно-ремонтных работ в части Николаева временно отключат водоснабжение.

Об этом пишет КП «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.

Предприятие проводит работы по адресу переулок Гаражный — улица Александра Янаты. В связи с этим воду отключат до 17:00 в микрорайонах Казарского и Старый Водопой.

Напомним, в субботу, 29 января, микрорайон Николаева Ракетное Урочище остался без водоснабжения.