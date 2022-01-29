В субботу, 29 января, микрорайон Николаева Ракетное Урочище остался без водоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».
Причина в аварийно-ремонтных работах по адресу переулок Отрадный, 36.
В водоканале пообещали возобновить подачу воды к 17 часам.
Напомним, директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение с 1 января тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия.
В субботу, 29 января, микрорайон Николаева Ракетное Урочище остался без водоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».
Причина в аварийно-ремонтных работах по адресу переулок Отрадный, 36.
В водоканале пообещали возобновить подачу воды к 17 часам.
Напомним, директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение с 1 января тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия.