В селе Богдан Раховского района на Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором в это время были трое подростков.
Об этом сообщил местный житель Василий Бочкор.
Отмечается, что инцидент произошел 30 января.
На кадрах видео ТСН видно, как мальчики заходят на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. Дети упали в реку.
По предварительной информации, один из пострадавших травмировал ногу.
Напомним, что в Николаевской области в пределах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады перевернулась автоцистерна DAF с грузом подсолнечного масла.
В селе Богдан Раховского района на Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором в это время были трое подростков.
Об этом сообщил местный житель Василий Бочкор.
Отмечается, что инцидент произошел 30 января.
На кадрах видео ТСН видно, как мальчики заходят на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. Дети упали в реку.
По предварительной информации, один из пострадавших травмировал ногу.
Напомним, что в Николаевской области в пределах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады перевернулась автоцистерна DAF с грузом подсолнечного масла.