В селе Богдан Раховского района на Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором в это время были трое подростков.

Об этом сообщил местный житель Василий Бочкор.

Отмечается, что инцидент произошел 30 января.

На кадрах видео ТСН видно, как мальчики заходят на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. Дети упали в реку.

По предварительной информации, один из пострадавших травмировал ногу.

Напомним, что в Николаевской области в пределах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады перевернулась автоцистерна DAF с грузом подсолнечного масла.