За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.