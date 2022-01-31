Министр обороны Алексей Резников считает, что американские и европейские СМИ работают и пишут о рисках российского вторжения в Украину, чтобы заполучить просмотры и популярность.

Свои точку зрения на вопрос он изложил в интервью «Левому берегу».

Глава военного ведомства утверждает, что американские журналисты вошли в «колею» украинских новостей, и теперь не могут оставить эту тему, потому что к ней привыкли читатели.

— В Афганистане не было понимания, что информационные сообщения о сокращении количественного состава в посольствах или выезде семей сотрудников — это работа не на нас с вами. Это работа на внутренний рынок, на внутреннего гражданина, потому что это внутренняя повестка дня. Не забывайте, что в США осенью выборы в главный законодательный орган. Политическая конкуренция между двумя основными силами уже началась. И демонстрация особой поддержки Украины, проактивная позиция важна не только для нас с вами, не только для внешнего мира, не только потому, что это ответ на вызовы дерзкого Кремля, но это и внутренняя политика. Это является внутренней политикой Соединенных Штатов, Великобритании, балтийских стран. Мы помним известное выражение господина Черчилля, что не должно быть постоянных друзей или врагов, должны быть постоянные интересы. Сегодня в интересах многих стран держать Украину на первых страницах. Как говорил в свое время Збигнев Бжезинский, известный советник нескольких президентов Соединенных Штатов, геополитика — большая шахматная доска. Так вот, мы с вами сегодня — несколько ячеек на той шахматной доске. Но играют в шахматы не два игрока, а больше. А медиа реагируют, потому что это стало трендом — они зашли в этот путь и не могут из него выйти, потому что нужно, чтобы потребитель заходил на страницу, щелкал, смотрел, читал. Но есть еще один интересный момент для анализа: сейчас, вроде бы время, когда наши партнеры чуть ли не завтра уже ожидают вторжения полномасштабного, тех же иностранных журналистов из США, из Британии, Франции, Германии и т.д. — около 400 анкет на рассмотрении для получения аккредитации , направляют в зону проведения ООС. При этом нет военных журналистов. Как вы думаете, позволило бы любое государство своим гражданам рисковать так, если бы была реальная опасность тех масштабов, которые они предполагают?, — высказался Алексей Резников.

Он акцентировал, что пресса европейских стран и США якобы работают на распространение «испуга» в своих целях.

— Испуг — одна из самых мощных эмоций, когда человеком легко манипулировать. А вот цель манипуляции и результат, который стремятся по этому поводу получить, у каждой страны свои. Еще раз повторяю: мы являемся объектом внимания многих внутренних повесток дня. Это значит, что мы должны иметь абсолютно холодную голову, мудро оценивать факты, сравнивать их с данными других разведок. Но оценку мы даем сами, потому что ведем эту войну уже восьмой год, — заключил Алексей Резников.

Напомним, министр обороны Канады совершила визит в Украину.