Сегодня, 30 января, в Киеве приземлился самолет с министром национальной обороны Канада Анитой Ананд. Глава ведомства задержится в украинской столице на два дня.

Об этом информирует «Суспільне».

Делегацию из государства-партнера встречал замминистра обороны Александр Полищук. При этом канадский министр прилетела в Украину прежде всего для встречи с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

Перед своим прилетом в Киев Анита Ананд обговаривала с Алексеем Резниковым по телефону «российские агрессивные и дестабилизационные действия внутри и вокруг Украины», в Канаде заверили, что находятся на стороне Украины.

Это не последний визит первых лиц союзников Украины в Киев. В первую неделю февраля Украину посетят премьер-министр Польши, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан И Анналена Бербок.

Как сообщалось, Канада выделит почти $40 млн на гуманитарную помощь Украине.