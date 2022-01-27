Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 миллиона долларов США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает «Укринформ».

— Канада предоставляет до 50 миллионов долларов. на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 миллионов долларов, о котором мы объявили на прошлой неделе, — сказал Джастин Трюдо.

Он также призвал Россию «снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации».

— Канада остается твердым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе, — отметил премьер-министр Канады.

Он добавил, что в ближайшее время министр обороны Канады Анита Ананд посетит Латвию и Украину, чтобы посетить дислоцированные там канадские подразделения.

Ранее сообщалось, что Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.