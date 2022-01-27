Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.

Об этом пишет Украинская правда.

Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни, по словам министра обороны Канады Аниты Ананд.

Кроме того, миссию продлили еще на 3 года, а также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.

Канада считает, что угроза российского наступления в Украине касается канадских национальных интересов, ведь, по словам министерства финансов Христи Фриланд, Россия поддерживает международное устройство и идеи демократии.

В то же время, по словам министра иностранных дел Мелани Джоли, Канада отдана дипломатическим попыткам разрешить конфликт.

Напомним, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.