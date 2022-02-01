Киберполицейские разоблачили студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан с помощью бота в мессенджере.

Об эом сообщили в Киберполиции.

19-летний житель Киева, студент вуза, создал бот в мессенджере для продажи информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных украинцев. Доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных по конкретным лицам.

Кроме того, он разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта.

В распоряжении фигуранта находились базы данных нескольких десятков миллионов граждан. Эти сведения он покупал на хакерских форумах.

У него дома провели обыски, изъяли технику. Также киберполиция выявила данные, которые были скомпрометированы в период с 2014-2019 года — даты рождения, ФИО граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фото и т.д.

19-летнему парню грозит до 5 лет лишения свободы.