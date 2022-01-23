Министерство цифровой трансформации Украины опровергает утечку базы персональных данных украинцев, считая провокацией и продолжением гибридной войны.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— Начиная с минувших выходных, в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января. Среди них много объявлений касается продажи базы данных «Дии». Такие объявления преследуют цель не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора, — говорится в телеграм-канале Минцифры.

В Минцифры подчеркивают, что пользователями мобильного приложения «Дия» являются 13,5 миллионов украинцев, а не 2 миллиона, как отмечается в объявлениях.

При этом, по словам Минцифры, само приложение не хранит персональные данные, а лишь отображает то, что хранится в соответствующих государственных реестрах.

— Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, слитых до 2019 года, — заявили в ведомстве.

Ранее в сети появилась информация о том, что новый пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivillian разместил объявление о продаже базы персональных данных граждан Украины, которая содержит 2,6 млн записей из реестра государственного портала «Дия».

Аноним обещает за $15 тыс. предоставить доступ к ФИО, адресам электронной почты, датам рождения, номерам телефонов, ИНН, паспортным данным (включая ID-карты и данные загранпаспортов).

Напомним, руководитель Госспецсвязи, которая отвечает за защиту государственной информационной структуры Юрий Щиголь уверен, что кибератаку на прошлой неделе могли координировано провести российские и белорусские хакеры.