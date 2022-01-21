Руководитель Госспецсвязи, которая отвечает за защиту государственной информационной структуры Юрий Щиголь уверен, что кибератаку на прошлой неделе могли координировано провести российские и белорусские хакеры.

Своими предположениями он поделился в интервью для Forbes.

Экс-сотрудник СБУ говорит, что первые итоги расследования не привели к однозначным выводам о виновности каких-то хакеров. Однако вероятней всего это либо Минск, либо Москва.

— Пока что имеем определенные доказательства, указывающие на Россию. Относительно причастности белорусской группировки хакеров прямых подтверждений нет. Одна из версий — атаку организовали хакеры из разных группировок, скоординировавшихся между собой, — отметил Юрий Щиголь.

На данный момент в Национальном координационном центре кибербезопасности атаку нарекли «Bleeding Bear» (согласно профессиональным правилам, каждой атаке присваивают название животного, Bear значит Россия, а Panda ассоциируется с Китаем).

Напомним, в Microsoft связали хакерские атаки на правительственные сайты Украины с вредоносными программами.

А в Минцифры подозревают в произошедшем Россию.

В свою очередь, Исследователи кибербезопасности обнаружили признаки того, что хакерская атака на сайты украинских ведомств была организована преступниками, связанными с белорусскими военными. Перед этим замглавы СНБО также указывал на след белорусских хакеров.