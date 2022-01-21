Руководитель Госспецсвязи, которая отвечает за защиту государственной информационной структуры Юрий Щиголь уверен, что кибератаку на прошлой неделе могли координировано провести российские и белорусские хакеры.
Своими предположениями он поделился в интервью для Forbes.
Экс-сотрудник СБУ говорит, что первые итоги расследования не привели к однозначным выводам о виновности каких-то хакеров. Однако вероятней всего это либо Минск, либо Москва.
— Пока что имеем определенные доказательства, указывающие на Россию. Относительно причастности белорусской группировки хакеров прямых подтверждений нет. Одна из версий — атаку организовали хакеры из разных группировок, скоординировавшихся между собой, — отметил Юрий Щиголь.
На данный момент в Национальном координационном центре кибербезопасности атаку нарекли «Bleeding Bear» (согласно профессиональным правилам, каждой атаке присваивают название животного, Bear значит Россия, а Panda ассоциируется с Китаем).
Напомним, в Microsoft связали хакерские атаки на правительственные сайты Украины с вредоносными программами.
А в Минцифры подозревают в произошедшем Россию.
В свою очередь, Исследователи кибербезопасности обнаружили признаки того, что хакерская атака на сайты украинских ведомств была организована преступниками, связанными с белорусскими военными. Перед этим замглавы СНБО также указывал на след белорусских хакеров.
Руководитель Госспецсвязи, которая отвечает за защиту государственной информационной структуры Юрий Щиголь уверен, что кибератаку на прошлой неделе могли координировано провести российские и белорусские хакеры.
Своими предположениями он поделился в интервью для Forbes.
Экс-сотрудник СБУ говорит, что первые итоги расследования не привели к однозначным выводам о виновности каких-то хакеров. Однако вероятней всего это либо Минск, либо Москва.
— Пока что имеем определенные доказательства, указывающие на Россию. Относительно причастности белорусской группировки хакеров прямых подтверждений нет. Одна из версий — атаку организовали хакеры из разных группировок, скоординировавшихся между собой, — отметил Юрий Щиголь.
На данный момент в Национальном координационном центре кибербезопасности атаку нарекли «Bleeding Bear» (согласно профессиональным правилам, каждой атаке присваивают название животного, Bear значит Россия, а Panda ассоциируется с Китаем).
Напомним, в Microsoft связали хакерские атаки на правительственные сайты Украины с вредоносными программами.
А в Минцифры подозревают в произошедшем Россию.
В свою очередь, Исследователи кибербезопасности обнаружили признаки того, что хакерская атака на сайты украинских ведомств была организована преступниками, связанными с белорусскими военными. Перед этим замглавы СНБО также указывал на след белорусских хакеров.