Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения бывшему замначальника Управления госохраны Украины (начальнику Службы безопасности президента) Константину Кобзарю.

Она предусматривает содержание под стражей, сообщает Офис генпрокурора.

Также суд разрешил заочное расследование в отношении чиновника времен беглого экс-президента Виктора Януковича. Его подозревают в организации незаконной переправки людей через госграницу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

— Такие решения суда дают право стороне обвинения начать в отношении экс-замначальника Управления государственной охраны Украины процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого, — заявили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, в феврале 2014 года генерал-майор вместе с Виктором Януковичем незаконно пересек государственную границу Украины, чтобы скрываться в России. Как рассказали в ГБР, после командировки в Крыму он не вернулся на место службы, действовал в интересах бывшего президента и до сих пор не вернулся в Украину.

Напомним, Офис Генерального прокурора объявил новые подозрения по делу Майдана бывшим руководителям правоохранительных органов времен президентства Виктора Януковича.