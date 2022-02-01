На северо-западе Австралии выпало рекордное количество осадков за последние 120 лет, затоплены дома и дороги.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на 9 News.

За два дня в аэропорту Брум выпало больше осадков, чем за весь 2021 год, за 48 часов выпало 563 миллиметров осадков.

Бюро метеорологии Австралии сообщило, что возможны разрушительные порывы ветра с порывами до 100 километров в час, которые могут нанести ущерб домам и имуществу.

Департамент пожарной и аварийной службы предупреждает, что жители должны быть осторожны с упавшими деревьями, упавшими линиями электропередач, затопленными реками и водными путями. Ожидается, что с четверга и пятницы дожди переместятся на акваторию океана.

Напомним, в Кривом Роге выпал дождь с металлическим порошком.