Ночью и на протяжении среды, 2 февраля, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Столбики термометров будут колебаться от 5° мороза до 6° тепла. Порывистый ветер, мороз и снег с дождем могут мгновенно превращаться на гололедицу.

— Поэтому уже сейчас подрядчикам предоставлена задача подготовить инженерную технику, чтобы быстро справиться с последствиями вероятной непогоды и ликвидировать скользкость, — уведомили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что с 31 января до 6 февраля в Николаевской области сохранится сухая погода, небольшие осадки в виде снега могут пройти только 2 февраля, в среду.