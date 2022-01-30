В течение семи дней, с 31 января до 6 февраля, в Николаевской области сохранится сухая погода, небольшие осадки в виде снега могут пройти только 2 февраля, в среду.

Об этом рассказал сотрудник Николаевского областного центра гидрометеорологии Роман Мурмило, — передают в «Суспільне.Миколаїв».

Согласно данным метеоролога, средняя недельная температура ночью будет держаться на уровне 0...-5 градусов по Цельсию, днем же воздух должен прогреваться до +5.

Синоптик также говорит, что всю неделю в регионе будет дуть сильный ветер с разными направлениями со скоростью 5-10 м/c.

Как сообщалось в конце декабря, в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.