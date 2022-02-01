Во вторник, 1 февраля, загорелась квартира одной из многоэтажек Корабельного района.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение об этом инциденте поступило в 13:18. Вспыхнула квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу Богоявленский проспект 325/1.

Пожар на площади 20 квадратных метров локализовали в 13:39. Из квартиры спасли 1 человека, также спасатели и полицейские вывели из соседних помещений 7 человек, двое из которых дети. В 13:59 огонь ликвидировали, его причина устанавливается.

Напомним, 29 января в Первомайске в пожаре погиб пенсионер.