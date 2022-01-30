За субботу, 29 января, николаевские спасатели гасили несколько пожаров в области — один в самом центре Николаева, другой в Первомайске. На втором вызове нашли мертвого пенсионера.

Об этом информируют в региональном ГСЧС.

Первое возгорание произошло на улице Радостной в Центральном районе Николаева. Пожарные разбирались с пламенем в нежилом доме, огонь возник из-за замыкания и его быстро потушили.

Второй пожар в Первомайска оказался трагичным, прибыв на место вызова в жилой дом, Служба спасения наткнулась на тело мужчины 1950 года рождения без признаков жизни. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с электрическими приборами.

Всего к работе привлекались 14 спасателей и одна пожарная машина.

Как сообщалось, на Николаевщине во время пожара погиб мужчина.