«Украинская правда» обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.
На видео Александр Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским, пишет издание.
На видео Александр Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».
Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что «Слуга народа» посоветовал «не исполнять».
Напомним, в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» говорил, что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.
«Украинская правда» обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.
На видео Александр Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским, пишет издание.
На видео Александр Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».
Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что «Слуга народа» посоветовал «не исполнять».
Напомним, в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» говорил, что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.