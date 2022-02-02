«Украинская правда» обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.

На видео Александр Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским, пишет издание.

На видео Александр Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».

Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что «Слуга народа» посоветовал «не исполнять».

Напомним, в сентябре прошлого года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» говорил, что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.